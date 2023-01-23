『極美品✨マークジェイコブス ショルダーバッグ キルティング チェーン レザー 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 46分に出品され03月25日 15時 46分に終了予定です。即決価格は8,642円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #お花畑ちゃんの部屋

様々なアイテムを出品しておりますので、ぜひご覧ください(о´∀`о)



○アイテム説明

マークジェイコブス MARC JACOBS

ショルダーバッグ カメラバッグ クロスボディ 斜め掛け

ボックス スナップショット スクエア ダブル チェーン

キルティング ゴールド金具 ロゴ型押し レザー 本革

ブラック 黒





○サイズ

タテ18cm

ヨコ27cm

マチ11cm

ハンドル98cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

10枚目、ファスナーが1つ取れているのと（開閉は問題ありません）金具部分多少の使用感ございますが、とても可愛い商品でまだまだ長くご愛用頂けます！



※あくまで中古なのでご理解したうえで

ご購入ご検討ください。





○アイテム詳細

某有名リサイルショップで購入したものなので

正規品になりますので、ご安心ください！





○カラー

ブラック（黒）





○素材

レザー（本革）





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





○管理番号-0109-k1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マークジェイコブス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品✨マークジェイコブス ショルダーバッグ キルティング チェーン レザー 黒