『美品 24ss NOBLE フォギー シアー ボリューム ブラウス ノーブル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 06時 35分に出品され04月14日 06時 35分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ふわりとしたシルエットと、シアー素材の繊細な透け感が魅力のプルオーバーブラウス。



シフォンのような柔らかく軽やかな生地感。

どこか儚げな品のある風合い。



襟ぐりにギャザーを寄せた、緩やかなフレアのシルエット。

すっきりとした丈感でバランス良く合わせやすい。



袖はボリューム感を出しつつゴムシャーリングでメリハリをつけ、花のように広がる袖口に。



スキッパーシャツの様な抜け感のある首元。

ボタンで開き加減を調整できます。



カラーは柔らかな雰囲気の淡いライトグレー。

グレージュぽい色合いかなと思います。



完売の人気カラーでお探しの方はぜひ。

洗えるウォッシャブル仕様でお手入れもラク。



・サイズ フリー

総丈 55.5

身幅 78

肩幅 ラグラン

裄丈 86

キュプラ62% ナイロン38%

日本製

定価19,800円

レディース フリーサイズ (ワンサイズ)



比較的綺麗な美品の状態ですが、自宅保管の古着になります。

折りたたんで発送致します。



■Design/Fabric

キュプラ×ナイロンの繊細な透け感と程よい艶のあるテクスチャーで、どこか儚げで上品なオーラを纏うプルオーバーブラウス。

襟ぐりにギャザーを寄せた緩やかなシルエットでも、ウエストが隠れるほどの短めのレングスなのですっきりとした印象に。

生地の分量を大胆に増やしたボリューミーなお袖は、ゴムシャーリングでメリハリをつけてお花のように広がる袖口を演出しています。



ブランドはNOBLE。プルオーバーの長袖トップス。スタンドカラーやバンドカラー系のvネックのスキッパー襟。タックのドレープ。バルーンスリーブ調の袖にフリルの様なシャーリング。ベージュとピンクがかったグレー系。スピック&スパンSpick and Spanも販売中です。季節は春夏秋くらい。2024年。サイズはフリーサイズ。



～先日配送事故で箱や袋が破れてしまう事がありました。補償もありますので、何かありましたらメッセージよりご連絡下さい。適宜対応させて頂きます。～

ご検討宜しくお願い致します。

4945 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ノーブル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 美品

24ss

NOBLE

フォギー

シアー

ボリューム

ブラウス

ノーブル