『LOUIS VUITTON ルイヴィトン ティヴォリPM ハンドバッグ【訳あり】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 11時 27分に出品され03月18日 11時 27分に終了予定です。即決価格は18,360円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで購入させて頂きましたが私には少し大きい為出品致します

訳あり品の為お安く出品しております

38000から36000にお値下げ致しました！これ以上のお値下げは手数料の関係で❌

是非ご検討よろしくお願い致します



某買取店にて2010年製のお品物と鑑定を受けました



ルイヴィトン モノグラム ティヴォリPM ハンドバッグ



サイズ ：横36cm×高さ21cm×マチ14cm

外側ポケット ：なし

内側ポケット ：オープンポケット×2

カラー ：モノグラム ブラウン

付属品 ：保存袋

シリアル VI2160



経年劣化等の為ヌメ革黒ずみ金属部スレ有

内装は破れもなく匂いもありません

全所有の方がハンドル根元を他業者で修理しております その為傷や汚れあり評価にしてあります

(写真7枚目参照)

パッと見違和感もなく強化されていて使用上問題なくまだまだ長くお使い頂けると思います

上記ご理解いただける方よろしくお願い致します

お写真追加承ります



返品・返金は致しておりません。

自宅保管の為、ご理解頂ける方のご購入でお願い致します。



#ルイヴィトン

#LOUISVUITTON

ご覧いただきありがとうございました 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

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ティヴォリPM

ハンドバッグ【訳あり】