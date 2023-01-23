『SUPREME ジッパートレーナー Medium 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 07時 01分に出品され03月24日 07時 01分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

SUPREMEはストリートファッションの代表的なブランドであり、シンプルながらも存在感のあるデザインが特徴です。このトレーナーは、ブランドのアイコンであるロゴが胸部に大きくプリントされており、ファッション性が高いアイテムです。



【デザインと機能性】

ジッパー付きのデザインは、着脱が容易であり、温度調節も可能です。黒色はコーディネートしやすく、様々なスタイルに合わせやすいです。袖口にはホワイトのラインが施されており、アクセントになっています。



【サイズと製造国】

サイズはMediumで、カナダ製です。高品質な素材を使用しており、耐久性にも優れています。



- ブランド: SUPREME

- 色: 黒

- サイズ: Medium

- 製造国: カナダ

- デザイン: ジッパー付き、胸部にロゴ入り



ご覧いただきありがとうございます。



値段交渉承っております。ご気軽にコメントください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SUPREME

ジッパートレーナー

Medium

黒