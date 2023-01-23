『希少 柱サボテン 鬼面角錦 胴切り天【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 18分に出品され03月05日 23時 18分に終了予定です。即決価格は34,666円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 鬼面角

鬼面角錦 Cereus repandus variegata

胴切り天



あまり出回らない鬼面角の斑入りです



かなり希少な株で

とても綺麗な斑が出ています



購入が確定後に赤線で切ってダコニールで消毒して送ります





#アガペイ

#アガぺぺ

アガベ

チタノタ

ティタノータ

鬼面角 斑入り

柱サボテン



特徴···斑入り 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>サボテン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし