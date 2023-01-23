『YA-MAN Shine Proシャンプロ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 06時 29分に出品され04月18日 06時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヤーマン Shine Proシャンプロ

超音波トリートメント



購入時期 2023年秋ごろ

使用回数 4回くらい 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアアイロン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし