『未使用 ADMJ エーディエムジェイ 2wayショルダーバッグ 送料無料【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 27分に出品され03月23日 19時 27分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 未使用 ADMJ エーディエムジェイ 2wayショルダーバッグ 送料無料



未使用

内側:ポケット3個

底鋲:4個

素材:牛革

付属品：写真通り



Size : 約W23×H16×D15cm

ショルダー約104cm，取り外し可能

サイズは素人計測ですので、予めご了承お願いします。



※商品の状態は写真でご確認ください。

※アウトレットで一部ファスナーやロゴのデザインなど違う場合はあります、あらかじめご了承の上でのご購入をお願い致します。



ご覧頂いている商品の写真につきましては、できるだけ実物の色に近くなるように努めておりますが お使いの環境（モニター、ブラウザ等）の違いにより、色の見え方が実物と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。



他サイトにも同時出品のため、早い者勝ちになります。

売れた場合は告知無しで削除する場合があるので、あらかじめご了承ください。



未使用なものですが、あくまで中古品、自宅保管です。出品する際に検品を行っておりますが当方素人の為、画像に写せていない箇所にも、多少の擦れ、小傷などある場合がございます。細かな見落としはご容赦ください。見落とし等、完璧を求める方、気にされる方のご購入はお控え下さい。



ご購入の方は上記にご同意していただいたものとみなします。ご了承いただけた方のみご購入お願いします。

気持ちの良いお引き取りを心掛けております。

宜しくお願い致します。



#ハンドバッグ

#ショルダーバッグ

#ADMJ

#牛革

#上品

#おしゃれ

#バッグ

#エーディエムジェイ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エーディーエムジェー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用

ADMJ

エーディエムジェイ

2wayショルダーバッグ 送料無料