『トリーバーチトートバッグ／ギンガムチェック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 43分に出品され03月18日 10時 43分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トリーバーチトートバッグ





カラー／グリーン✖️ギンガムチェック



サイズ／縦26横33.5マチ9



A4サイズ収納可能

素材はナイロンなので軽いです



購入し、1度短時間使用し自宅保管していました

状態写真にてご確認ください



中古品、自宅保管になりますのでご了承いただける方のご検討でお願いいたしますm(__)m



付属品なし！



少し畳んだ状態で発送いたします。



即購入okです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ トリーバーチトートバッグ／ギンガムチェック