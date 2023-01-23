『Ameri ELEPHANT COLLAR ナッピングコート アメリヴィンテージ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 11時 30分に出品され04月04日 11時 30分に終了予定です。即決価格は11,765円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ameri ELEPHANT COLLAR NAPPING COAT

アメリヴィンテージ



◆商品説明

イタリアのナッピング生地を使用したコート。

ナッピングとは生地を毛羽立たせ、

その毛羽を玉状にした加工で表面の凹凸感がポイントです。

ピリングの風合いを生かしたデザインで、鮮やかなグリーンはコーディネートのアクセントになります。

モノトーンコーデの差し色に羽織るとオシャレ感があがり、褒められること間違い無しです。



定価44,000円

SIZE：S

COLOR：グリーン



◆状態

多少の使用感がありますが、目立つダメージや汚れはありません。

ピリング(毛玉)が見えますが、そのような生地デザインですのでダメージではございません。

素人検品の為、完璧ではない部分もあるかと思います。万一、見落としがございましてもご了承下さい。

中古品、ユーズド品にご理解のある方ご購入お願いいたします。





◆注意事項



◯コメントのやりとり中であっても、その間に入金して落札された方がいれば、ご購入いただいた方を優先させていただきます。（メルカリのシステム上）



◯素人撮影の為、撮り方や光の加減で、多少の色の具合等、実際と異なる場合がございますのでご理解ください。



◯配送料を抑えるまて、コンパクトに畳んだ状態で配送いたします。出来る限り丁寧な梱包させて頂きますが、梱包によるたたみジワはご容赦ください。



◯中古品、ユーズド品にご理解のある方ご購入お願い致します。



◯素人検品の為、完璧ではない部分もあるかと思います。万一、見落としがございましてもご了承下さい。



◯発送途中の事故や紛失などは一切責任を負い兼ねますので、ご了承ください。



◯仕事の都合などで対応が遅れる場合がございます。お急ぎの方はまずコメントでご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アメリ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Ameri

ELEPHANT

COLLAR

ナッピングコート

アメリヴィンテージ