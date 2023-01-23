『Supreme サコッシュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 10時 47分に出品され03月25日 10時 47分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 即完したサコッシュです。

2度ほどしか使用しておらず新品に近いです。

内ポケットもついております。

小さいながらまちかついておりますので使いやすいです。





縦 19.5cm

横 14cm

まち 3cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

サコッシュ