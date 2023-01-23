『Ungrid ビッグシルエットデニムジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 09時 00分に出品され04月21日 09時 00分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Ungrid



ビッグシルエットデニムジャケット

新品、未使用品ですが.着用するつもりでタグは取ってしまいました。

自宅保管にご理解いただきご購入をお願いいたします。



カラー/ライトブルー

サイズ/FREE

身幅:74.5/肩幅:64/着丈:71/ そで丈:53/ ゆき:58.5/重量(g): 約1088



商品説明引用↓

■デザイン

トレンドのアイスブルーカラーでよりカジュアルな印象に。

程よくヴィンテージライクな仕上がりでデイリーに着まわして頂けます。



■生地感

厚みとコシがある生地でシルエットがきれいに出る素材感。

洗いで柔らかく仕上げているので着心地が良い1着。



■サイズ

ビッグサイズでヒップが隠れる丈感。

身幅もたっぷりと取りルーズな印象です。



■スタイリング

今季はデニムオンデニムのスタイリングもかっこよく決まります。

インナーはヘルシーにタンクトップで抜け感のある合わせがおしゃれです。





#Ungrid

#アングリッド

#デニムジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アングリッド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Ungrid

ビッグシルエットデニムジャケット