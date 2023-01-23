『美品 エルマンノシェルヴィーノ バージンウールアンゴラ ニットロングコート 40【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 26分に出品され03月24日 13時 26分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆美品【ERMANNO SCERVINO】エルマンノシェルヴィーノ バージンウール・アンゴラニットロングコート ブラック／ホワイト ダブルブレスト 伸縮性 MADE IN ITALY



◆【ERMANNO SCERVINO】エルマンノシェルヴィーノは、2000年イタリアのフィレンツェにて設立されたファッションブランドです。

革新的なマテリアルと、モデリングに卓越した仕立て職人「サリトリアーレ」の伝統技術との融合をブランドの哲学とし、スポーティクチュールを提案しています。



◆サイズ…表記40(L相当)

肩幅···40cm

身幅···41cm

袖丈···69cm

着丈···94cm

＊伸縮性あり／平置き採寸／多少の誤差はご了承ください



◆素材…バージンウール 52%

アンゴラ 30%

ポリアミド 17%

ポリエチレン 1％



◆カラー···ブラック／ホワイト



◆ポケット…フラップポケット×2



◆購入先…古物商専門オークション 正規品 イタリア製



◆状態…目立つキズや汚れなどなくイタリアハイブランド【ERMANNO SCERVINO】美品バージンウールアンゴラ・ニットロングコートです。





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#ニットロングコート

#ブラック／ホワイト

#イタリア製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エルマンノシェルヴィーノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 エルマンノシェルヴィーノ バージンウールアンゴラ ニットロングコート 40