『氷室京介 SWEET REVOLUTION B2サイズポスター【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 06時 35分に出品され04月21日 06時 35分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 氷室京介 SWEET REVOLUTION

B2サイズポスター



ポスターフレームに入れて保管していたので、全体的に状態は美品だと思いますが、完美品を求める方は購入しないでください。



年代物の紙類という事を御理解頂ける方のみご購入宜しくお願いします。



ポスターフレームは付属しません。



気になる事がある方は購入前に質問お願いします。



よろしくお願いします。





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ジャンル...国内アーティスト



国内アーティスト...氷室京介 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 未使用に近い