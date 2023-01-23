『裄７０ｃｍ 贅沢な【手刺繍・手絞り】 美品の【トールサイズ】訪問着です【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 01分に出品され04月12日 08時 01分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 お呼ばれされたご結婚式やお茶会、卒業式や入学式・お宮参りや七五三のお付き添い、美術館や観劇・コンサートへのお出掛けなど…





美しく着飾ることの出来るシーンにおかれましては、普段では叶わない華やかな装いを楽しみたいものですよね。

つい先日、市内の呉服屋さんさんにてお誂えになられたお客様から、とってもステキな訪問着をお譲り頂きました。





私自身が着たくなったほど魅力的で、コスパも抜群のお着物ですので、お客様もぜひこの機会にご検討下さい。(^^)





艶やかな光沢を湛えた、上質なちりめん。

そこには、四季折々の草花をはじめ、お着物全体にあしらわれた【手絞り染】と【日本刺繍】とを重ねた、最高に贅沢な仕上がりに。





美しい着姿を叶え、またお召し頂く季節やご年代、合わせる帯や小物を問うこともなく、その上、最高の着心地をお楽しみ頂ける、正に【極上の逸品】

三拍子揃いに揃った、これ程までに素晴らしい訪問着とは滅多に出会えません。





こちらのお着物に袋帯を合わせて頂きますと、大人の女性に相応しいエレガントなフォーマルに。

お洒落なレストランでのお食事会、また華やかなパーティーなど、実に幅広いシーンにてご活用頂けます。





最後となりましたが、身丈は１６４cm・裄は７０cmという、嬉しい【トールサイズ】での仕上がり…♪

ただ最後のお写真に載せました通り、衿にファンデーションの跡がございましたので、今回は特別にお安いお値付けとさせて頂きました。





艶やかなちりめんに加え、華やぎを添える【日本刺繍】と【手絞り染】





さらに素晴らしい着心地とを併せてお楽しみ頂ける、とってもステキな訪問着です。



～鎌倉ふわり～





【寸法】



身丈 １６４ｃｍ 前幅 ２６.５ｃｍ 後幅 ３０.５ｃｍ

裄 ７０ｃｍ 袖丈 ４９ｃｍ





【素材・状態】



正絹

数回ご着用された程度ですが、衿にファンデーションの跡がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 裄７０ｃｍ 贅沢な【手刺繍・手絞り】 美品の【トールサイズ】訪問着です