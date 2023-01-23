『裄７０ｃｍ 贅沢な【手刺繍・手絞り】 美品の【トールサイズ】訪問着です【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 01分に出品され04月12日 08時 01分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
411mh34☆青木龍雲 訪問着 手描き 絵羽 童 唐子 落款 作家物☆美品
¥ 9282
本場筑前博多織 長尺 小袋帯 半幅帯 小野織物 着物 浴衣 帯１０
¥ 8580
訪問着4点フルセット 551Ｂ 卒業式 結婚式 七五三 お宮参り
¥ 11300
専用帯328●大倉織物誠之輔正倉院雅楽文 本場筑前博多織 高級 正絹 六通 袋帯
¥ 9828
振袖 仮絵羽 京友禅 刺繍 金彩 紋意匠 牡丹 大輪 正絹 未仕立て品 八掛付き
¥ 22126
Y1576◇美品 正絹 作家物落款 堅牢草木染 手縫い Sサイズ 色無地 着物
¥ 9984
袋帯 西陣織物 可愛いうさぎ 未仕立て 正絹 AO-1188
¥ 9438
中古 二尺袖きもの 3点セット 小振袖 卒業式 白・薄いピンク・紫
¥ 9360
小紋 紬 裄64.5 身丈158 袖47
¥ 9048
赤と黒の水玉模様 振袖 着物激レア暗黒悪女個性的大胆卒業結婚茶会謝恩入学成人式
¥ 13568
龍村美術織物 謹製 礼装用逸品本袋帯（中古品）
¥ 75900
洗えるお着物 さんび おとなの振り袖
¥ 7410
Club藤★訪問着 檜扇文様 正装 お茶席着物 御仕立上り (3336)
¥ 15750
小紋 江戸小紋 鮫小紋 袷 正絹 裄65 丈156 袖47
¥ 9360
223 振袖フルセット 正絹 薄桃 ピンク 絞り 金彩 暈し染め 手描き 華やか
¥ 12870
未着用 花紋 唐花模様 小紋 着物 094w p
¥ 8736
未着用 付け下げ スワトウ刺繍 花紋 熨斗 椿 梅 撫子 着物 104a d
¥ 9555
MK-1216 江戸小紋 抽象模様 岩井茶色
¥ 10764
落札価格9620円
159 入札履歴
終了
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