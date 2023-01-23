『JOHN ELLIOTT ジョンエリオット POCKET Tシャツ XS 登坂着【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 09時 55分に出品され05月07日 09時 55分に終了予定です。即決価格は16,054円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品名】

JOHN ELLIOTT/ジョンエリオット





【商品名】

CROPPED CAMPUS POCKET TEE



【状態】

新品、未使用



【サイズ】

XS



【カラー】

チャコールグレー



【付属品】

• タグ



【商品詳細】

• リサイクルコットン生地のパッチポケットTシャツ

• ウォッシュッドカラー

• 襟、袖、裾はシングルブラインドステッチ仕上げ

• クルーネック ドロップショルダー

• 素材 コットン100%

• ロサンゼルス製



#JOHNELLIOTT

#ジョンエリオット

#Tシャツ

#ポケットTシャツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ジョンエリオット

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ JOHN

ELLIOTT

ジョンエリオット

POCKET

Tシャツ

XS

登坂着