『PRADA 2wayバック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 13時 09分に出品され03月16日 13時 09分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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プラダ ショルダー＆トートバッグ 2way



PRADA BN1321 VELA

サイズ 約：W37×H27×D12.5cm、持ち手：約35cm、ストラップ：約74-110.5cm

カラー 本体：BOSCO/ダークグリーン



・開閉部：ファスナー式

・取り外し可能ショルダーストラップ

・内部にファスナー式ポケット×1





•10年以上前に楽天の並行輸入品を扱うショップにて購入と記憶している

•週1回の習い事に2年ほど使用した後は除湿剤を入れた不織布に入れクローゼットで保管

•画像に載せた以外にも、光の加減や見る角度によってところどころ白っぽいスレや地色が濃くなっているシミ部分があるものの、使用頻度が少なかったため経年の割に美品



値引きに関して:価格は適時見直し変更して参りますので、その時点で設定しているお値段でご検討下さい



発送に関して:設定されているらくらくメルカリ便がゆうゆうメルカリ便に、あるいはその逆に変更させていただくことがございます



★斜め掛け可能、濃いグリーンが美しいシンプルなバッグ

★自信を持ってお勧めできるお品ですが、あくまでusedとしてご理解ご納得いただける方のご購入をお待ちしております！



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#ショルダー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA





2wayバック