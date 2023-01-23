『【美品】Atlas of Oculoplastic and Orbital【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 26分に出品され03月24日 06時 26分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



Atlas of Oculoplastic and Orbital Surgery



【商品状態】

特筆する痛み・折れなどはありません。

中は問題なく読める状態です。

マーカー記入はありません。

タバコ、ペットなしの部屋で保管していました。

確認を行いましたが、その他の書き込み等の見落としがあるかもしれませんご了承の上、ご購入下さい。



【発送に関して】

送料無料の匿名配送で対応致します。



【注意事項】

個人保管の中古品です。

使用感は人によって感じ方に差があります。

神経質な方のご購入はお控え下さい。

購入後のクレームは対応しかねます。

上記をご理解頂ける方のご購入をお願いします。



【その他】

喫煙者＆ペットはなしの環境で管理しています。

商品撮影は昼夜問わず白色電灯下で行います。 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>洋書 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ 本・雑誌・漫画

本

洋書 タグ 【美品】Atlas

of

Oculoplastic

and

Orbital