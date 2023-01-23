『Google pixel 6a 128GB 白 SIMフリー版【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 21時 56分に出品され03月21日 21時 56分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 目立つ傷はありません。



画面はサラサラフィルム貼ってますので

そのまま送付します。



画面焼けはございません。



付属品はありませんので、そのまま発送します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ピクセル