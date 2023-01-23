『Miria様専用絵画7点【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 21時 56分に出品され03月21日 21時 56分に終了予定です。即決価格は10,930円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|新品、未使用
【掛け軸】松上双鶴
¥ 7800
【11/17まで期間限定値引き】山口一郎 原画 LEAF Ｌサイズ
¥ 34710
青木繁 油彩 肉筆『少女』表と裏サイン 國粹美術院シール F8号 額無 a785
¥ 14030
スラムダンク キャンパスアート SLAMDUNK 未使用品 美品 ジョーダン
¥ 19639
油絵 額付き 加山雄三 F6 【 雲海富士 】手描き 肉筆
¥ 14820
(F6号)片岡球子【めでたき富士】 肉筆保証/表裏サイン有り/油彩/絵画
¥ 14850
真作保証 直木孝太郎 直筆 猫を抱く女 F6号 額装済み 美人画 日本画
¥ 11863
上村松園 lithograph
¥ 13000
⭐️『ヴェニス・サン・マルコ』 リアルド・ギザールディ 限定作品 保証書付
¥ 7799
ミュシャ 絵画
¥ 16450
デッサン 坂本繁二郎 模写 肉筆画 『牛』
¥ 13000
【証明書付】ゴッホピカチュウ キャンバスアート カビゴン ゴンベ
¥ 21215
【真作】絵画 高垣康平 日本画10号 無尽蔵 世界的仏画師 箱・黄袋入 T154
¥ 18480
絵画 人物 額付き 平山郁夫 【 出山 】手描き 肉筆 F6
¥ 11700
「真作」平山講平「黄色い花」静物画 油彩画 額装 サイン有り F20号
¥ 12870
絵画 イラスト 少女 江川みさお 「金髪の少女」
¥ 10140
山岸正巳 バレリーナ パステル画 1979年
¥ 44000
三輪晁勢 掛軸 栗
¥ 13350
落札価格10930円
28 入札履歴
終了
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