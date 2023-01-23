『かあ様向あ～るスタイル基本しっかりエクスいち21600振動36mm34500円【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 20時 25分に出品され03月07日 20時 25分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日月火特価ｘotk割ｘニコたま割 超特価

返品返金可。特価からの割引は基本ございません。

特価からの割引は基本リピータの方のみとなります。ですがお気軽にお問い合わせください。

ご購入後の修理は全て4000円位から可能です。アフターケアもさせて頂きます。

基本性能はどちらも全て備えております。



▼特徴 スームズな秒針の21600振動

36mmブラック文字盤、ステンレス

飽きのこない長く使えるモデルexわん



写真は埃等ついておりますが新品です。光加減で変色にみえるときがございますが変色していません



◆ショップ紹介 ご覧い頂きありがとうございます。趣味のアイテム雑貨の新品、新品同様品を販売。使用したものは使用感を記載。掲載写真をご覧ください。出荷時にはきちんと清掃消毒してからの送付を徹底



▼シリーズ名：あ～るスタイル基本しっかりエクスいち21600振動36mm34500円



◆お手元に届き、思ったものと違う

または初期不良等は交換または返品返金受けさせて頂きます



◆発送 写真プラス、国内拠点より1-2日前後にて発送、箱等ございません。



▼特記事項 秒針スムーズな21600振動ムーブメント、限定1個、ぱぴぷ



■状態 未使用に 近い

■付属品 一切ありません



◆品質事項 検品済み、精度調整済み



▼ケース径 36mm（実測：竜頭ガード、竜頭含まず)ラグ幅20mm

▼素材材質:ステンレス

▼文字盤色：ブラック

▼バンド・ブレス：ステンレス 刻印

▼竜頭：ねじ込み式

▼ベゼル：

▼風防 サファイヤクリスタル



○購入後メンテナンス:購入後のメンテナンス可能

○保障：初期不良交換または返品返金または修理

ただし修理になった場合はパーツ調達に多少お時間がかかる場合もありますので

ご了承いただける方のみでお願い申します。

◯購入後の修理は別途料金が発生する場合がございます。

○注意事項 円滑な御取引のため下記をご覧ください

初期不良は全額返金。事前質問は遠慮なく

保管状況によって、多少の擦り傷等ある場合有

神経質な方・拘りのある方やクレーマーの方、業者の方はお控えください

プロフ必ずお読みください。

円滑に気持良い取引を希望しますのでお手数ですが上記の条件をご協力下さい



文字盤カラー...ブラック



ベルトカラー...シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ かあ様向あ～るスタイル基本しっかりエクスいち21600振動36mm34500円