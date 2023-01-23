『DIESEL ショルダーバッグ デニム調【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 15分に出品され03月26日 00時 15分に終了予定です。即決価格は9,554円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ディーゼルのバッグです。



服の趣味が代わり、着ない期間が増えそうだったので出品します。

数回ほどしか着用をしておりませんので、比較的きれいな状態で保管されていると思います。

非喫煙者で、直射日光のあたらない場所での保管です。

中古品ではありますので、苦手な方、神経質な方のご入札はご遠慮ください。



24時間以内の発送を心がけておりますが、諸事情で発送が遅れる可能性もございます。

ご了承くださいませ。



中古品という性質上、発送後の返品は受けかねます。

必ず公式サイトや他販売サイトなどでサイズ感をご確認いただいてからご入札をお願いします。

※既に仮梱包してしまっているため、こちらで採寸はできません。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ DIESEL

ショルダーバッグ デニム調