『HITACHI PV-BHL1000J スティッククリーナー値下げ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 11時 30分に出品され03月15日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
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¥ 11000
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新品 上位モデル マキタ 18V 充電式 コードレス掃除機 本体のみ 8244
¥ 10046
Panasonic MC-NS100K コードレスクリーナー 2023年製
¥ 19888
美品 ダイソン CY24 サイクロン式 キャニスター型 クリーナー 掃除機
¥ 13000
ミーレ掃除機 Compact C1
¥ 17849
ブラーバジェット 240
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ロボット掃除機 水拭き両用 3000pa 強力吸引 3-in-1 静音 予約清掃
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フルセット/Dyson V7 Mattress/ダイソン/掃除機/ハンディ
¥ 8580
SEIWA 高圧洗浄機 JC-1014DPN+
¥ 110000
『本橋豊さま専用』マキタ充電式クリーナ 14.4v バッテリー付き
¥ 10400
1740-P KARCHER ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機 K2.200
¥ 7644
SharkシャークCS350JWH 【新品未開封】
¥ 11000
コードレス高圧洗浄機 充電式 20000mAh マキタ互換バッテリー 新品
¥ 7082
落札価格7800円
579 入札履歴
終了
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