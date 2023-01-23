『HITACHI PV-BHL1000J スティッククリーナー値下げ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 11時 30分に出品され03月15日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高性能モーター駆動ブラシ】

HITACHIのPV-BHL1000Jは、モーター駆動ブラシを搭載しており、しっかりとした吸引力で床面のゴミを逃しません。特にペットの毛や細かいホコリを効果的にキャッチします。



【多機能ノズル】

付属のノズルは2種類あり、様々な掃除シーンに対応可能です。狭い隙間や高い場所の掃除も楽に行えます。



【省エネ設計】

消費電力はD08.0Wと低く、エコに配慮した設計です。充電器も付属しており、手軽に充電できます。



- ブランド: HITACHI

- モデル番号: PV-BHL1000J

- 付属品: 充電器、ノズル2種類

- ブラシの種類: モーター駆動ブラシ

- 電源: ACアダプター

- 消費電力: D08.0W



2020年製の日立のコードレス掃除機です。

写真に掲載しているのが全てです。

週に一度の掃除につかっていました。

なので、使用感はありますが、まだまだ使えます。



電池は。中程度かと思います、

通常使用で、6から7畳の部屋５つ掃除できます。

強使用で、2から3部屋掃除できます。

電池以外は特に問題ないかと思います。

ブラシや。フィルター部分は洗って掃除していますが，完璧ではありません。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: やや傷や汚れあり