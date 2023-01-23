『L.L.Bean ドラえもん トートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 22時 14分に出品され03月22日 22時 14分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「L.L.Bean」とのコラボレーションにより、 ドラえもんデザインの「ソリッド・ボート・アンド・トート・バッグ」



L.L.Beanは高品質な製品で知られており、耐久性に優れたキャンバス素材を使用しています。



【ユニークなデザイン】

ドラえもんの刺繍が施されており、可愛らしさと個性を兼ね備えたトートバッグです。



【実用性】

シンプルなグレーのデザインは、様々なコーディネートに合わせやすく、日常使いに最適です。



- ブランド: L.L.Bean

- キャラクター: ドラえもん

- 色: プラチナ

- 素材: キャンバス

- デザイン: 刺繍





新品、未開封

サイズ：縦30×横33×マチ幅15㎝

カラー：ネイビー



断捨離のため、出品いたします。

ご覧いただきありがとうございます。



素材...キャンバス/コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ L.L.Bean

ドラえもん

トートバッグ