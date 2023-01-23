『WALTHAM ウォルサム マキシム クォーツ 腕時計【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 02時 28分に出品され03月16日 02時 28分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベルトは社外品に交換しております。

純正尾錠も付属します。



40年ぐらい前の時計で、新品の状態で長期間保管しており、つい最近、ベルトを交換して、着けようと思いましたが、いまだに外で一度も着けておりません。

年代物の為、小傷などありますが、

動作も確認済みです。



新古品として出品したいと思います。



・ムーブメント クォーツ式

・品番 210 ILNI

・サイズ 縦33ｍｍ(ラグ含む)

横26㎜(リューズ含まず)

・生産国 スイス製

・付属品 当時の値札

専用BOXなし、保証書なし



文字盤カラー···ブラック

ベルトカラー···ブラック



アンティーク時計 ヴィンテージ時計

80’s 80年代 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ウォルサム

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ WALTHAM

ウォルサム

マキシム

クォーツ

腕時計