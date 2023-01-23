『新品未使用 G-SHOCK AW-500-1EDR 海外モデル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 31分に出品され03月19日 08時 31分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G-SHOCK AW-500BB-1E オールブラック 限定モデル

AW-500復刻 メンズウォッチ アナログ 腕時計 逆輸入海外モデル



＊新品未使用品

2021年に購入致しました。

商品、付属品等は画像の物になります。



カラー···ブラック

バンド···樹脂・シリコンバンド

ムーブメント···クォーツ・電池式

文字盤形···ラウンド・丸形



過去の名機を現在に甦らせたAW-500シリーズ。

1989年にG-SHOCK初のアナログ・デジタルコンビネーションモデルとして誕生し、アナログは針や歯車をはじめとする細かい部品が多いため衝撃に弱いという既成概念を覆したAW-500が復活を果たします。発売当初のオリジナルカラーを再現したうえに、基本スペックであるストップウオッチ、デュアルタイム、アラームに加え、ELバックライトや電池寿命約7年など実用的な機能も備えています。

過去に幾多の復刻やコラボレーションモデルを経た、G-SHOCKの名作のリバイバルモデルです。



耐衝撃構造（ショックレジスト）

無機ガラス

ネオブライト

20気圧防水

ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂バンド

デュアルタイム

ストップウオッチ（1/100秒（000"00~5959"99）、1秒（1:0000~23:5959）、24時間計）

時刻アラーム

フルオートカレンダー

12/24時間制表示切替

EL バックライト（残照機能付き）

精度：平均月差±15秒

電池寿命：約7年

EL：ブルーグリーン

ケースサイズ (H×W×D): 55.2×47.7×14.7 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 新品未使用

G-SHOCK

AW-500-1EDR

海外モデル