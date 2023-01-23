『docomo AQUOS wish4 ホワイト SH-52E【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 04時 56分に出品され03月15日 04時 56分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 シリーズ...AQUOS

機種名...AQUOS wish4

カラー...ホワイト

容量...64GB

購入したキャリア...docomo

付属品...箱, 説明書



2024年10月6日にドコモにて購入しました。

新品未使用品です。

即日発送します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ