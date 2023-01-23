『K18 シルバー 18金 コンビ アコヤパール 真珠 天使 ペンダント ブローチ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 00時 39分に出品され04月23日 00時 39分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|未使用に近い
ムンストーン プラチナ リング
¥ 18170
正規店購入フォーエバーマークダイヤモンドリング
¥ 371250
1223 ミキモトパールリングK18WGホワイトゴールド4.5mm6号
¥ 16974
【美品】Dior ディオール オーバル フェイクパール イヤリング レディース
¥ 10046
h.. link-nc-1 gold たくぼかりん
¥ 12500
ティファニー バイザヤード シングル ダイヤモンド ペンダント ローズゴールド
¥ 24267
クリスチャンディオール ゴールド ネックレス カラーストーン ラインストーン
¥ 10660
Louis Vuitton ゴールドブレスレット エメラルド
¥ 21560
【美品】CHANEL シャネル 2023年製 ココマーク ピアス ゴールド
¥ 10595
R.ALAGAN（ララガン） for yo BIOTOP Lingerie
¥ 9750
ジュエリーツツミ ネックレス・ピアス
¥ 12220
DIOR ピアス 片耳
¥ 11700
Liquem x Murakami Cherry Clip Earrings
¥ 10881
【最終価格】nanagu wv three ring
¥ 10445
vintage CHANEL 90s ss model
¥ 11700
スタージュエリー ダイヤモンド ネックレス
¥ 7644
Cherie ストーン付きピアス ¥1,500
¥ 4400000
Pt 850 ネックレス 42cm. 4.20 グラム
¥ 15000
落札価格14000円
118 入札履歴
終了
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