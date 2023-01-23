『新品 スリクソン ZXi ドライバー 9.0度 ヘッド単品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 36分に出品され03月09日 01時 36分に終了予定です。即決価格は24,610円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 条件付き

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以下お読みいただき、購入をお待ちしています。

値引き交渉はしておりません。

※ヘッド重量等の詳細の質問にはお応え致しませんのでご了承願います。

質問があってもお応えので対応は致しませんので悪しからずご理解の程宜しくお願い致します。

【商品の説明】

新品 日本仕様正規品

SRIXON ZXi ドライバー

ヘッド単品 日本仕様

ロフト 9.0

ヘッドカバー

ヘッド単体です。

商品状態 未使用

【発送方法】

ヤフネコ

※発送について地域によっては午前指定頂きますと翌々日に到着致しますので事前に落札者様にてご確認お願い致します。

お急ぎの方は時間指定を入れないようお願い致します。

また、落札後指定日時入力した際に日時指定の変更はトラブル防止の為こちらでは変更致しませんのでご了承願います。

発送後落札者様クロネコヤマトアプリ、コールセンターにてご変更をお願い致します。

★注意事項

・未使用品として出品しており発送前に検品はしておりますが、シュリンクの出っ張りほつれ細かい傷などがついている場合があります。

あらかじめご承知の上ご検討いただきますようお願いいたします。

・商品到着後24時間以内に受け取り連絡お願いできる方購入願います。こちらより受け取り連絡督促し受け取り連絡頂けない場合は評価変更いたしますので悪しからずご理解の程宜しくお願い致します。

・ノンクレームノンリターン落札後のクレーム返品はお受けいたしません。

・入札後の取り消しは応じません。

・落札後のキャンセルはお受けいたしません。

・落札後２４時間以内ご連絡をいただき2日以内に入金のない場合は落札者都合により削除させていただきます。

ご確認の上入札願います。

・評価の悪い方はこちらの判断で削除させていただきます。

・新規の方は落札後２４時間以内に取引連絡にて連絡いただきかつ翌日まで入金のできる方に限ります。





利き腕···右



その他···ヘッドのみ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スリクソン