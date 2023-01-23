『ARCTERYXアークテリクスmantis2 マンティス2 キャンバス【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 10時 49分に出品され03月30日 10時 49分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧いただきありがとうございます。

商品について紹介させていただきます。



①商品名

ARCTERYX ARCTERYX アークテリクス

mantis 2 WAISTPACK マンティス 2 ウエストパック

ショルダーバッグ ボディバッグ ボディーバッグ

ウエストポーチ

メンズ レディース



②カラー

Canvas/キャンバス

希少カラーです。被りたくない方はおすすめします。



③購入日

2024年に国内正規店にて購入しました。



④状態

新品、未使用、タグ付き、国内正規品になります。あんしん鑑定利用可能です。



⑤サイズ

縦20 横26 マチ9 容量:2.5L



※素人寸法です。多少の誤差はご容赦ください。



⑥公式商品説明

ARCTERYX人気のウエストバッグのMANTIS 2です。リサイクルポリエステル素材を使用し、フロントにはジップポケットがあり、内側にキーフックが付いています。メイン収納には内ポケットがあり小物の収納に便利です。お財布(長財布収納可)、携帯、カギなどお出かけに必須なアイテムが収まるサイズでデイリーユースはもちろん、旅行中の貴重品入れとしても重宝するアイテムです。ショルダーでもウエストでも使用できる小容量の人気ポーチです。



自宅保管品ですので、神経質な方はご遠慮ください。

即購入歓迎します。よろしくお願いします。



mantis 26 16

マンティス 26 16

arro 8 16 22

beta ベータ

alpha アルファ

black sapphire ブラック サファイア

ARCTERYX

arcteryx

アークテリクス

ベータLT

ベータLTジャケット

MANTIS

mantis

マンティス

KONSEAL 15

コンシール

Heliad6

ヒリアド6

ヒリアド12

ヒリアド15

WAISTPACK

waistpack

ウエストパック

ウエストバッグ

ショルダーバッグ

ボディバッグ

Arro

Granville

アロー

グランヴィル

beams boy ビームス ボーイ 別注

oshmans oshmans オッシュマンズ

freaks store freaks store フリークスストア



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ARCTERYXアークテリクスmantis2

マンティス2

キャンバス