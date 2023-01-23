『パタゴニア 白タグ 旧タグ シャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 05時 00分に出品され03月25日 05時 00分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 パタゴニア patagonia シャツ



カラー エメラルドグリーン

素材 ポリエステル65% コットン35%

表記サイズ L

肩幅53.5

身幅65

着丈73

袖丈61.5

91年製





商品状態 中古品 小さなペンキ汚れ、薄いシミ、襟裏の汚れかありますがビンテージ ヴィンテージ古着慣れしている方であれば気にならないかと思います。過剰に神経質な方はご遠慮ください。



春に向けてシャツを探されていた方はこの機会にどうぞ。



プロフィールご一読ください。

価格交渉ご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ パタゴニア

白タグ 旧タグ シャツ