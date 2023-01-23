『【正規品・新品未使用 未開封】Apple AirPods Pro 第2世代【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 18分に出品され03月15日 06時 18分に終了予定です。即決価格は15,312円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【正規品・新品未使用 未開封】Apple AirPods Pro 第2世代 USB-C エアポッズ プロ 本体





閲覧ありがとうございます。



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夕方までの入金であれば、本日発送も可能です。



過去の販売実績をご確認いただけると、正規品であるとわかると思います。



新品未使用

未開封

AirPods Pro 第2世代

USB-C



定価:39800円



正規品ではないAirPodsにご注意下さい。





お値下げ不可です。

よろしくお願いします。



国内正規品 MTJV3J/A

2024年5月20日購入



即購入OK

24時間以内発送

新品未開封





保証

AirPods本体と、シリアルナンバー こちらの2つで修理申し込み可能です。初期不良などの際はApple Storeへお問い合わせをお願い致します。





最新モデル Apple AirPods Pro 第2世代

メーカー：apple

型番：MTJV3J/A







すり替え防止対策として、発送前に商品画像、シリアルナンバーを撮影しています。



トラブル防止のためシリアルナンバーは控えてあります。







#Apple

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Apple AirPods Pro MTJV3JA



#Apple

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