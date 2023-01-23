『オールドコーチ 巾着 ショルダーバッグ オールレザー ブラック ゴールド金具【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 41分に出品され03月22日 10時 41分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場

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即購入可能 真贋済み正規品

《付属品》 無し



《商品説明》 実寸サイズ



《型番》



高さ28

横幅26

マチ13

ショルダー120



《商品状態》

AA



Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)



大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。

自宅保管品になります。 少しでも気になる点がありましたら、 お気軽にコメント下さい。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の 見落としがある場合が御座います。 送料の関係により箱などの付属品は 原則御座いません。



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あくまで中古品であることをご理解の上、 宜しくお願い致します。



発送期間 発送までの期間が1∼2日になっている商品が一部ございますが、発送は2日に1度行っている為、発送終了後すぐの購入やお支払いがあった場合、次回発送までの時間が48時間を少し超える場合がありますので予めご了承ください。



S82950H1024管理番号280



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ オールドコーチ 巾着 ショルダーバッグ オールレザー ブラック ゴールド金具