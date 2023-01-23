『【試着のみ美品✨】OKIRAKU×ROSE BUD グラフィックシアーワンピース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 01時 52分に出品され03月22日 01時 52分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 セカンドオーナーです

メルカリで購入後、

家で試着したのみで着る機会がなかったので

出品致します。

本当に試着のみで一度も外へ着て出ていないです。



以下、前回の出品者様の説明文です↓↓









【試着のみ♡美品！】

試着のみなのでとても美品です✩



♡OKIRAKU× ROSE BUD

ムーンドッグ グラフィック シアーワンピース



♡定価24200円

♡サイズ…画像19枚目に分かりやすい図があります✩

裾幅60cm

肩幅48cm

そで丈24cm

着丈117cm

身幅56cm



♡こちら撮影用のマットレスを利用しており、清潔に保っております˙ᵕ˙♡ ペット、喫煙者はいません。





グラフィックが目を引くシアーワンピース

・ロンTEEやハイネックトップ等のインナーを合わせたレイヤードも楽しめる

・凹凸が特徴的な透け感のある生地を使用

・OKIRAKUデザイナーのメッセージが込められたデザイン



♡素材

本体 ポリエステル100％ 別布 綿100％



♡特徴

・透け感のある商品 ・バックリボン ・プルオーバー

・特殊加工品 ポコポコ 春夏秋冬使える✩



♡スタッフレビュー

ワンピースONワンピースや、フレアーパンツやレギンス合わせ等、様々なレイヤードスタイリングが楽しめます。

夏にはキャミソールにショーツ合わせをしてショートブーツやスニーカー、スポーツサンダル等との足元合わせもお勧めです。

グラフィックは「MOON DOG/狼」をモチーフに。

アイヌ民族の人々はオオカミのことをカムイと呼び、道に迷うと道案内をしたり人間を助ける身近な存在として敬われてた存在。

オオカミの捉え方も人それぞれで価値観や文化はそれぞれ違うものであり、『存在を尊重して認め合う視点としての象徴』でもあります。

そんなOKIRAKUデザイナーのメッセージが込められたデザインです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【試着のみ美品✨】OKIRAKU×ROSE

BUD

グラフィックシアーワンピース