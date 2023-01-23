『ジョブス DORA 脱毛器 最大15.5J 5モード【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 31分に出品され03月10日 00時 31分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高出力脱毛器】

ジョブスのDORAは、家庭用脱毛器の中でも最高峰のパワーを誇ります。最大出力15.5Jを実現し、サロン級の脱毛効果を自宅で体験できます。



【5つのモード】

肌の状態や体毛の太さに応じて選べる5つのモードを搭載。顔やデリケートゾーンにも対応しており、全身21か所の脱毛が可能です。



【簡単操作】

直感的な操作パネルで、脱毛部位を選ぶだけで簡単に使用できます。初めての方でも安心して使える設計です。



- ブランド: ジョブス

- モデル名: DORA

- 最大出力: 15.5J

- モード数: 5モード

- 脱毛部位: 顔、VIO、腕、脚、ワキ、デリケート



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>脱毛・除毛 商品の状態: 目立った傷や汚れなし