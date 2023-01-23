『[ジャンク品]SONY WM-GX90 WALKMAN【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 20時 14分に出品され03月18日 20時 14分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ポータブルプレーヤー
|商品の状態:
|全体的に状態が悪い
|ブランド:
|ソニー
SONY Bluetooth対応CDラジオ／ZS-RS81BT
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GP-3 コロムビア ポータブルプレーヤー 美品 付属品コンプリート 訳有品
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落札価格15000円
806 入札履歴
終了
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