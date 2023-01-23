『[ジャンク品]SONY WM-GX90 WALKMAN【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 20時 14分に出品され03月18日 20時 14分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONYのWM-GX90 walkmanです。

通電確認はしておりません。

バッテリーは使えない状態と思われます。

ジャンク品です。



- ブランド: SONY

- モデル: WM-GX90

- 付属品: 取扱説明書

- 付属品: イヤフォン

- 付属品: バッテリー

- 付属品: ステレオマイク

- 付属品: ケース



商品状態は個人主観がありますので、見落としがある場合がございます。また長期保管品になるため、気になる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ポータブルプレーヤー 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: ソニー