『COOTIE スナップフーディ オートミール CTE-23S302【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 09時 00分に出品され03月20日 09時 00分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】 COOTIE クーティー



Open End Yarn Plain Sweat Snap Hoodie



オリジナルで編み上げた空紡糸を使用した裏毛ありのスナップフーディになります。



空紡糸特有のドライなタッチと軽い着心地が特徴です。



丸みあるワイドシルエットで、脇接ぎにスリットポケットが付きます。



カラー / Oatmeal



サイズ / S,M,L,XL



素材 / Cotton 100％



- 価格: ¥28,600（税込）



使用感は多少あります。

古着に理解ある方のみよろしくお願い致します。

神経質な方はご遠慮下さい。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: クーティープロダクションズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ COOTIE

スナップフーディ

オートミール

CTE-23S302