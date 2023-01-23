『アディダス NBAトラックジャケット ナゲッツ 刺繍 水色 バスケ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 08時 45分に出品され03月14日 08時 45分に終了予定です。即決価格は7,621円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎サイズ （cm）



サイズ表記L

着丈72袖丈58肩幅46身幅56



フォロー割あります。即購入も大歓迎です。



★◎商品特徴◎★

adiadas製 NBA デンバーナゲッツのトラックジャケットになります。

ライトブルーのボディにイエローの三本ラインが入ったアディダスらしいジャージです。両面の刺繍ロゴのデザインも雰囲気最高です。



★割引について★



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➞全商品・・・#283_古着

➞長袖トップス・・・#283_長袖

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◎商品状態

目立った傷や汚れはありません



◎カラー

水色



◎素材

ポリエステル



こちらは古着となります。理解のある方のみご購入をお願い致します。



※サイズについては素人採寸のため多少の誤差はお許しください。



◎ご不明な点がございましたらご質問ください。



当店、古着男子、古着女子におすすめのスウェット、Ｔシャツ、シャツ、ヴィンテージ商品多数出品しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アディダス

NBAトラックジャケット

ナゲッツ

刺繍

水色

バスケ