『新品❗️アンテプリマ ショルダーバッグ シルバー ミニバッグ ANTEPRIMA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 06時 07分に出品され03月16日 06時 07分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐︎エクスクルーシヴな素材を使い、ひとつひとつを手編みで仕立てたワイヤーバッグ。 ⭐︎光の角度により乱反射するきらめきが星屑を散りばめたような上品な輝きを放ちます。 ⭐︎取り外しのできる付属のチェーンはアレンジができ、ショルダー、斜めがけの3WAYでお使いいただけます。 商品画像撮影時の照明・モニターの設定等により色の見え方が異なる場合はございます。

<ブランド>

・ANTEPRIMA <カラー>

・シルバー / 金具：シルバー ＜素材＞ ・PVC ・クロームメッキアイアンオーナメント ＜サイズ＞ ・W: 18.5cm ・H: 16cm ・ハンドルの高さ: 6.5cm ・チェーンの長さ: 120cm ・容量 二つ折り財布, カギなど小物類, 携帯電話 ＜商品仕様＞ ・バッグの閉じ口：なし ・裏地：なし ＜付属品＞ 保存袋、タグ



【ご注意】PVC(塩化ビニール素材)の匂いについて こちらの商品は素材にPVC(塩化ビニール)を使用しておりますため、ビニール特有の匂いを発する場合がございます。 また、オンラインストアでご購入頂いた場合、梱包・配送の過程において商品が密閉されるため、開封時に通常よりもその匂いが強く感じられるケースがございます。 もし商品を開封いただいた際にそのような匂いが感じられましたら、ご使用前に保存袋から出した状態で1～2日程度陰干しの上、ご使用ください。 ☆必ずお読みください★ こちらは海外アウトレット品です。 海外のアウトレット直売店にて購入しました。 国内正規店での商品をお探しの方はご遠慮ください！ 梱包での発送になりますので畳シワ等ご了承ください。 未使用品ですが、あくまでも個人保管のものですので 完璧を求める方はご遠慮ください！ ご質問、ご不明点などございましたら、 お気軽にお問い合わせてくださいませ！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンテプリマ

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バッグ タグ 新品❗️アンテプリマ ショルダーバッグ シルバー ミニバッグ ANTEPRIMA