『familiar anteprima ショルダーバッグ ワイヤーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 09時 00分に出品され03月13日 09時 00分に終了予定です。即決価格は28,500円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 familiar anteprima ショルダーバッグ ワイヤーバッグ

アンテプリマとファミリアのコラボバッグ。

写真に映っている物が全てです。

新品タグ付き、未使用品。

チェーンについていたビニールは剥がしてしまいました。

4月あたりに予約し、9月に受取後、袋から出してクローゼットに置いておりました。未使用品ですが自宅保管にご理解いただける方のみ、ご検討ください。

こちら高額商品のためいかなるクレームもお受けできません。偽物とのすり替え防止のため、NCNRでお願いします。

取り引き回数0、また怪しい日本語の方は取り引きキャンセルとさせていただきます。

全てご了承の上、気持ちよくお取引できる方よろしくお願い申しあげます。

素敵な方にお譲りできますように。





○防水のため新品のジップロックに入れて発送しますが、新品のジップロック特有の白い粉のようなものが付着することがあります。はたいていただければ落ちます。

◯トラブル防止のため神経質な方はお控え下さい。

◯自宅保管品のため多少のホコリの付着や、汚れ等許せない方はお控え下さい。

◯素人保管のため見落としがある場合があります。神経質な方はご遠慮下さい。

◯らくらくメルカリ便で発送します。

○小さく折り畳み発送します、たたみじわはご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

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