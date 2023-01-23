『FENDI コーデュロイ ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 06時 52分に出品され03月26日 06時 52分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

FENDIは高級ファッションブランドで、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。このショルダーバッグは、FENDIの象徴的なスタイルを体現しています。



【素材とデザイン】

コーデュロイ素材を使用しており、温かみのあるブラウンカラーが秋冬にぴったりです。シンプルながらもエレガントなデザインが、どんなスタイルにもマッチします。



【機能性】

内側にはファスナー付きのポケットがあり、小物の整理に便利です。ショルダーストラップは調整可能で、使い勝手も良好です。



- ブランド: FENDI

- 素材: コーデュロイ

- 色: ブラウン

- ロゴ: FENDI

- 内ポケット: ファスナー付き

- 製造国: MADE IN ITALY



ご覧いただきありがとうございます。





素人保管をご理解頂ける方宜しくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI

コーデュロイ

ショルダーバッグ