『【美品】TOY MACHINE トイマシーン スケートボード コンプリート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 57分に出品され03月21日 19時 57分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます！

Toy Machineのスケートボードになります。

数回使用しました。割と綺麗だと思います。



◆定価 20000円程

◆サイズ 80cm✖️20cm

◆メーカー Toy Machine

◆状態

写真にてご確認ください。

数回使用し、自宅保管しておりました。

あくまでも中古品になりますので細かな事が気になる方はご購入をお控え下さい。



プチプチに包んで簡易包装になりますがご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: やや傷や汚れあり