『【未開封新品】ダイソン Dyson Micro SV33FF【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 02時 28分に出品され04月17日 02時 28分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用未開封】ダイソン マイクロ SV33FF



注文してすぐ後に他の掃除機をお祝いで貰ったため出品します。



未開封の商品のため、初期不良等の不具合があった場合は直接メーカーにお問い合わせください。



外箱に発送伝票を直接貼付して発送予定。

配送時の箱汚れや多少の箱潰れ、破れ等ご容赦ください。

定価 ¥51,900



※即購入OK

※喫煙者、ペット：なし



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商品概要 ※サイトより抜粋

【6/28 新発売】【最軽量モデル】掃除機 コードレス掃除機 ダイソン Dyson Microサイクロン式 dyson SV33 FF



●軽量コードレスで唯一、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら、吸引力が変わりません



●1.5kg。パワフルで軽量。ダイソンのテクノロジーを搭載。



●浄化された空気を排出

製品全体で5段階にわたりゴミを捕集する設計で、0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99％捕らえて逃しません。



●Micro Fluffyクリーナーヘッド

ダイソンのコードレスクリーナーで最小サイズ。薄型で家具の下にも届き、207mmもの狭い隙間まで掃除できます。髪の毛が絡みにくく、大きなゴミから小さなゴミまで同時に吸い取ります。



●さまざまな場所の掃除に

ツールを切り替えて、便利なハンディクリーナーとしても使用できます。



●壁掛け式収納方法

壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐに使えます。



●ボタン式スイッチ

電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。

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#掃除機

#ハンドクリーナー



ダイソン モデル名···Micro SV33 FF 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイソン