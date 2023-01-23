『スワロフスキーロングネックレス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 16分に出品され03月28日 19時 16分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: SWAROVSKI

スワロフスキー『Grass ネックレス』です。一連または二連使いのネックレスとして、またはネックレスとブレスレットとしてもつけられる、幅広い楽しみ方が可能なアイテム。マグネティッククロージャーを目立たないように施したデザインで、アクセントに高級感のあるブルーのきらめきがあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ スワロフスキーロングネックレス