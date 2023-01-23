『ボッテガヴェネタ 新色 キャンディー アルコ トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 02時 32分に出品され03月05日 02時 32分に終了予定です。即決価格は197,516円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年12月に神戸のボッテガヴェネタで購入しました、確実正規品です。店員さんに新色だと伺い、お色に一目惚れして購入しました。



カラー: スレート/アゲートグレー



¥374,000(税込)



イントレチャート技法によるソフトなラムスキンレザーのトートバッグです。コントラストカラーの内側と取り外し可能なストラップを備えています。



• 取り外し可能なストラップが付いた、バイカラーイントレチャートレザーのマイクロトートバッグ

• 内側に取り外し可能なファスナー付きポケット1つ

• レザーストリングクロージャー

素材： ラムスキン 100%

• ライニング：ボンデッドラムスキンのイントレチャート

• 色：ウッド/アップルキャンディー

• 金具：ゴールド仕上げ

• 高さ：13cm

• 幅：20cm

• 奥行き：7cm

• ハンドルの高さ：8.5cm

• ストラップの長さ：50cm

• 製造国： イタリア



• IPhone 15 Pro Maxが収納可能。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ボッテガヴェネタ

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