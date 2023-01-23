『【確実正規品】 HERMES ピコタン pm エトゥープ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 04時 56分に出品され03月08日 04時 56分に終了予定です。即決価格は272,160円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◻︎O刻印です

シルバー金具



箱無し

カードなし

保存袋あり



こちらは大切に愛用しましたので、多少の毛羽立ちやピコタン特有のクタッと感、ほんの少しだけカデナに傷がありますが、角スレ等なく比較的綺麗なお品だと思います。



高価な品ですので、すり替え防止のためNCNRをご理解下さい。ご趣味の合う方、宜しくお願い致します。



型名···ピコタンロック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【確実正規品】 HERMES

ピコタン

pm

エトゥープ