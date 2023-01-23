『【新品未使用】プラダ カナパ フューシャピンク Mサイズ PRADA【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 16分に出品され04月16日 22時 16分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 鮮やかなフューシャピンクが目を引く、プラダの人気カナパトートバッグ、Mサイズです。カジュアルからエレガントまで幅広いスタイルにマッチする万能アイテムです。



• 状態: 新品未使用

• 付属品: ギャランティカード、保存袋付き

• 箱: なし

・タバコは吸いません



頂き物ですが、未使用のまま大切に保管しておりました。プラダならではの上質なキャンバス地と、丁寧な縫製が魅力の一品です♪



お出かけやショッピング、ちょっとした旅行やマザーズバッグにも最適なサイズ感で、A4が入るので収納力も抜群です。



この機会にぜひご検討ください。質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください！



素材···キャンバス/コットン



特徴···マチあり



#プラダ #PRADA #ハイブランド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】プラダ

カナパ

フューシャピンク

Mサイズ

PRADA