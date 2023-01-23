『トルマリンネックレス K18 超大粒 天然石 ケ7【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 42分に出品され03月30日 14時 42分に終了予定です。即決価格は35,860円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|傷や汚れあり
K18 ピアス ダイヤ0.288 0.234 VS1 中央宝石研究所ソーティング
¥ 44950
【VivienneWestwood】オーブネックレス カラーストーン
¥ 9204
プラチナピアス
¥ 8268
CHANELロゴロングピアス
¥ 24000
高グレード 0.351ct F VS2 GOOD 天然ダイヤモンド リング
¥ 34716
PT天然アイスブルーダイヤモンドリング
¥ 38610
CHANEL シャネル イヤリング ココマーク ヴィンテージ
¥ 11000
pananaさま 専用
¥ 17369
天然タイチンルチル クオーツ リング
¥ 7644
エンブロイダリー フラワー ジュエリー ボックス L Francfranc
¥ 10139
プラチナ Pt ピンクサファイア ペンダントトップ 0.661ct Z5472
¥ 35500
メキシコシルバー 鳥ブローチ
¥ 11050
アコヤパール アコヤ真珠 本真珠 ロングネックレス 冠婚葬祭
¥ 18032
GSTV ダイヤモンドリング Dカラー
¥ 105280
K18金天然石瑪瑙カメオ2way ペンダント、ブローチ 超購入ok
¥ 16940
お客様ご専用あこや真珠 ナチュラルグリーン8.05㍉リングY332
¥ 34666
Pt.850ダイヤモンドネックレス 0.43ct. ブリリアントカット
¥ 12987
極美品 ティファニー ネックレス オープンハート トップ1cm AG925
¥ 9750
落札価格35860円
602 入札履歴
終了
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