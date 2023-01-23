『トルマリンネックレス K18 超大粒 天然石 ケ7【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 42分に出品され03月30日 14時 42分に終了予定です。即決価格は35,860円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆プロフィール必読☆

年代物 掘り出し

k18刻印あります

全長約 52cm

玉のサイズ(約)︰10mm-19mm

【重量】約80g（家庭用秤の計測ですので多少の誤差はご了承下さい）

箱付きますがシミ、汚れ、破れ等ございます。

おまけとしてのお考えでお願い致します。



他サイトにも出品している都合上、いきなり削除する可能性がございます。



※天然石のためクラックや色ムラ、内包物もカケや凹み、擦れ、ひび・欠けなどがある場合がございます



⚠️⚠️天然石加工処理があるかどうかわかりません⚠️⚠️



※中古品としてはスレ.傷.欠け・虫食い・金具変色等がある場合があります



詳しくは分かりませんので画像で確認してください。

神経質な方や新品同様求めの方ほうは購入ご遠慮ください。



価値はわかりません

デザイン重視 の方



詳しくは分かりませんので画像で確認してください。

神経質な方や完品お求めの方ほうは購入ご遠慮ください。



経年保管品のため「傷や汚れあり」で出品いたします。



実家で長期間保管されていました。

古いものにご理解頂ける方お願いし



検品はしておりますが見落と

汚れなどがある場合もございます。

光により写真の色と商品の色が

異なることがあります。



専門知識はございませんので詳細はよく分かりません。

箱や鑑定書などはありません。

商品の状態や素材等は画像をよく見てご確認お願い致します。



■即購入大歓迎です。



☆取り置きはご遠慮下さい。

☆ATM支払いの方は支払い予定日を教えてください。

☆交渉中に他の方が購入した場合は先に購入した方を優先します。

基本的に早い者勝ちなのでご了承ください。







材質···K18(18金)



付属品···箱 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ トルマリンネックレス K18

超大粒 天然石 ケ7