『d19 [人気Lサイズ] シュプリーム 刺繍 ビックロゴ パーカー ジミン着用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 52分に出品され03月24日 14時 52分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎商品説明

シュプリーム / supreme

パーカー フーディ プルオーバー



⚫︎サイズ

L



⚫︎実寸サイズ(平置き)

着丈→70.5

身幅→59.5

裄丈→88



多少の誤差はご了承下さい。



⚫︎カラー

ネイビー / 紺



⚫︎素材

綿100%



⚫︎状態

左袖、リブに色抜けあり

目立った傷、汚れは有りません ^_^





お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！





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管理番号000647 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ d19

[人気Lサイズ]

シュプリーム

刺繍

ビックロゴ

パーカー

ジミン着用