『バンド Tシャツ レッドホットチリペッパーズ RHCP USA製 古着 L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 22時 10分に出品され03月06日 22時 10分に終了予定です。即決価格は8,174円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#used_NalticsTシャツ



【商品の説明】

RED HOT CHILI PEPPERSのRHCPロゴのTシャツのUSA製です。ヴィンテージではなくリプリントの古着となります。





▼スピーディーな発送を心掛けております！





素材(表地) : コットン





カラー(色) : Black ブラック 黒





サイズ表記 : L



肩幅 48cm

身幅 55cm

着丈 70.5cm

袖丈 19cm



※多少の誤差はご了承ください。





【コンディション】A



【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが大きなダメージや汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。







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#used_Naltics 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ バンド

Tシャツ

レッドホットチリペッパーズ

RHCP

USA製

古着

L