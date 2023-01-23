『【美品】 innovator キャリーケース 4輪 ハンドル調節可能 75L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 01時 24分に出品され03月18日 01時 24分に終了予定です。即決価格は10,940円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(^^)

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商品について

■品 名 ：

innovator イノベーター INV-70 キャリーケース 75L

バッグ 4輪 ハンドル調節可能

ビジネス 旅行 カーキ グリーン 緑

ロックナンバー 000



EXTREME JOURNEY/ZIPPER TYPE / INV-70



●持ち手 ハンド調節可能

●マチ 36.0cm

●高さ 79.0cm(キャスター含む)

●横幅 42.0cm



■付属品：

本体のみ



※通常使用に伴う多少の擦れや汚れ等はございますが

全体的に綺麗な商品です♪破損などの大きなダメージは無い商品なので

末永くお使いいただけます。

見た目綺麗な物ですが、ユーズド商品なので

神経質な方はご遠慮くださいませ。

※動作確認済み

※アルコール除菌にて簡易清掃済み



一点物になりますので早い者勝ちでお願い致します(^^)



発送について



商品に適した梱包でお届け致します。



※神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入（または入札）

または購入後のご質問はご遠慮願います。

必ず購入前に付属品の有無等を確認した上でのご購入を（双方トラブル防止の観点から）宜しくお願い致します。



写真追加等、不明点あれば気軽に問い合わせ下さい



■注 意：

コメント、やり取りの最中でも購入された方が優先になりますのでご了承ください。



初期不良があった場合、受取評価前でしたら返品返金対応致します。

キャリーケースサイズ...L(7泊〜) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イノベーター

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】

innovator

キャリーケース

4輪

ハンドル調節可能

75L